Sebkha de Sijoumi : vers un espace urbain intégré après dix ans d’attente

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a annoncé le mardi 24 juin 2025 le lancement de l’étude de faisabilité pour la valorisation de la Sebkha de Sijoumi, grâce à un financement de trois millions de dinars octroyé par le Fonds arabe pour le développement économique et social.

Cette étape marque la deuxième phase d’un vaste projet d’aménagement des rives du lac de Sijoumi, qui s’étalera sur deux ans et vise à évaluer la viabilité économique, sociale et environnementale du site, ainsi qu’à concevoir les interventions futures, notamment dans les quartiers résidentiels alentour. La première phase avait porté sur quatre axes principaux : l’amélioration du système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales pour protéger les zones habitées, la suppression des décharges sauvages polluantes, la mise en place de nouvelles infrastructures hydrauliques, et l’aménagement de 700 hectares en espace urbain intégré.

Ce projet, longtemps attendu et souvent sujet à polémiques depuis près d’une décennie, avait fait l’objet de nombreuses promesses, notamment celle de l’ancien ministre Mohamed Salah Arfaoui, qui en 2016 annonçait que la Sebkha deviendrait un « Lac Nord » moderne et attractif.