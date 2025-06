Béja : série d’incendies dans les champs de céréales, les autorités agricoles en alerte

La région de Béja fait face à une série préoccupante d’incendies ayant ravagé plusieurs champs de céréales, notamment dans la localité de Bechchouk, relevant de la délégation de Béja Sud, où d’importants dégâts ont été enregistrés.

En réaction, les autorités agricoles, sous la direction de Badreddine Dhahri, délégué régional à l’Agriculture, ont mis en place un dispositif d’urgence comprenant des opérations de contrôle sur le terrain et des recommandations adressées aux agriculteurs et aux conducteurs d’engins agricoles. Ces mesures préventives sont menées en coordination avec divers partenaires régionaux et s’accompagnent d’une campagne de sensibilisation couvrant un programme de 25 jours. Selon Dhahri, les incendies sont liés à des causes naturelles, comme la hausse des températures, mais également à des négligences ou à un mauvais usage des équipements agricoles.

Les autorités insistent sur l’importance des opérations d’entretien et sur la mobilisation collective afin de protéger les récoltes et les outils de production.