Marché auto Tunisie : le top 5 des ventes bouleversé par l’arrivée de Renault

Le marché automobile tunisien connaît un profond bouleversement en 2025, marqué par l’entrée spectaculaire de Renault parmi les marques les plus vendues. Selon les chiffres de l’Agence Technique des Transports relayés par la plateforme automobile.tn, la marque française, absente du top 5 en 2024, se hisse directement à la première place des immatriculations de véhicules particuliers et utilitaires au cours des cinq premiers mois de l’année.

Renault, le nouveau leader du marché :

Avec 2 312 immatriculations enregistrées entre janvier et mai 2025, Renault s’impose comme le leader incontesté, détrônant Hyundai, qui dominait le marché en 2024. Ce succès fulgurant s’explique en grande partie par les performances remarquables réalisées en avril (653 véhicules) et en mai (649 véhicules). Cette dynamique commerciale se traduit également par un bond spectaculaire du chiffre d’affaires d’ARTES, distributeur officiel de Renault en Tunisie, dont les revenus ont progressé de 159 % par rapport à la même période l’an dernier.

Hyundai et KIA : des leaders bousculés :

Hyundai, désormais deuxième du classement, subit un recul notable avec 2 186 immatriculations, contre 2 714 un an plus tôt, soit une baisse d’environ 19 %. Malgré tout, la marque sud-coréenne conserve une place forte sur le marché tunisien. De son côté, KIA maintient sa troisième position en affichant un léger mieux : 2 143 véhicules immatriculés en 2025, contre 2 075 en 2024. Toutefois, la santé financière de son distributeur officiel, City Cars, est en berne avec une baisse de plus de 21 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre.

Toyota et Suzuki : constance et percée :

Toyota fait une entrée remarquée dans le top 5, s’emparant de la quatrième place avec 1 728 immatriculations. La marque japonaise a su séduire les automobilistes tunisiens grâce à la réputation de fiabilité de ses modèles. Quant à Suzuki, elle reste fidèle au top 5 malgré un léger recul, passant de 1 872 immatriculations en 2024 à 1 707 en 2025.

Peugeot et Isuzu : les grands perdants de 2025 :

En revanche, Peugeot et Isuzu, respectivement troisième et cinquième en 2024, disparaissent du classement 2025. Un signe des profondes mutations du marché et des préférences des consommateurs tunisiens.

Un marché en pleine mutation :

Le paysage automobile en Tunisie se transforme rapidement sous l’effet des stratégies commerciales des constructeurs, des choix des consommateurs et des performances des distributeurs. L’exemple de Renault illustre parfaitement cette dynamique, avec une montée en puissance qui pourrait redéfinir durablement les équilibres du secteur.