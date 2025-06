Drame à Mahdia : un oncle et deux enfants meurent noyés, une fillette toujours disparue

Un terrible drame s’est produit ce mercredi 18 juin 2025 sur la corniche de Mahdia, où une sortie familiale a tourné à la tragédie. Un oncle et ses deux jeunes neveux ont trouvé la mort par noyade, dans des circonstances encore mal définies.

La mère des enfants a été sauvée in extremis, tandis qu’une fillette est toujours portée disparue, malgré les recherches intensives menées par les plongeurs et les agents de la Protection civile. Selon les premiers constats, les victimes auraient succombé à un arrêt cardio-respiratoire, et les autorités n’excluent aucune piste : courant marin violent, baignade dans une zone non surveillée, ou négligence des règles de sécurité.

Une enquête est en cours et une déclaration officielle devrait éclaircir les faits dans les prochaines heures. La région est profondément bouleversée par ce drame familial.