Netanyahou menace : il appelle les habitants de Téhéran à évacuer

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lancé ce lundi 16 juin 2025 un appel aux habitants de Téhéran, les invitant à évacuer la capitale iranienne. Lors d’une visite à la base aérienne de Tel Nof, accompagné du ministre de la Défense Yoav Gallant, Netanyahou a affirmé que l’armée de l’air israélienne contrôle actuellement l’espace aérien de Téhéran.

Il a déclaré : « Nous sommes en train de réaliser nos deux objectifs : éliminer la menace nucléaire et détruire la menace des missiles. » Saluant le travail de l’armée, il a ajouté : « Nous avançons vers la victoire, et cela grâce à nos pilotes héroïques et à nos équipes au sol qui accomplissent un travail remarquable. » Cette déclaration intervient dans un contexte régional extrêmement tendu, marqué par une escalade inédite entre Israël et l’Iran.