Météo Tunisie : orages et vague de froid estivale attendus dès mercredi soir

Dans un phénomène météorologique rare en période estivale, une goutte d’air froid en altitude en provenance du centre de l’Italie, soutenue par des vents d’est en provenance des Balkans, s’apprête à influencer les conditions atmosphériques en Tunisie.

Cette intrusion d’air frais entraînera une baisse sensible des températures, accompagnée de formations nuageuses orageuses avec des averses localisées sur le nord de la Tunisie, le Cap Bon, le Sahel et le centre-est, avec un risque d’extension vers le golfe de Gabès. Dans une seconde phase, l’instabilité gagnera l’est de l’Algérie, les hauteurs de l’ouest tunisien, la région de Gafsa ainsi que le nord de Tozeur et de Kébili. Une puissante cellule orageuse est également attendue au large, au centre même de cette goutte froide. Des vents frais de secteur nord souffleront sur l’ensemble de la Tunisie, l’est algérien et les côtes libyennes.

Il s’agit d’une goutte froide et non d’une dépression classique : des poches d’air froid tournant sur elles-mêmes, piégées entre plusieurs centres de hautes pressions positionnés sur l’ouest algérien, l’Europe du Nord et l’ouest libyen. Les premières manifestations de ce phénomène sont attendues dès mercredi soir, et devraient se prolonger jusqu’à vendredi.