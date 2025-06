Incendie à Manouba : 70 hectares détruits, deux apiculteurs placés en garde à vue

À Manouba, deux apiculteurs de la délégation de Tebourba ont été placés en garde à vue sur ordre du parquet du tribunal de première instance de Manouba. Ils sont soupçonnés d’avoir délibérément provoqué un incendie dans une forêt montagneuse, ayant entraîné dimanche 15 juin 2025 un vaste feu qui a ravagé 70 hectares, dont 10 hectares de cultures céréalières.

Selon les déclarations de Karim Saâd, chef du service des forêts à l’agence TAP, le sinistre s’est déclenché dans la zone de Khadem El Kfaya, avant de se propager sous l’effet des vents d’est vers les localités de Dkhila et Ensarine. Les dégâts se répartissent entre 35 hectares de végétation forestière et d’herbes, 25 hectares de chaumes et d’herbes sèches, ainsi que 10 hectares de champs de blé et d’orge. Grâce à l’intervention rapide des équipes des forêts, de la protection civile, des services centraux de Bizerte et d’Ariana, ainsi qu’à l’appui des habitants mobilisant leurs tracteurs, plus de 100 hectares de cultures céréalières ont pu être préservés et le sinistre circonscrit après plusieurs heures de lutte, évitant également que les flammes n’atteignent quatre habitations voisines. Présent sur les lieux, le gouverneur de Manouba, Mahmoud Chouaïeb, a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance et les mesures préventives dans les zones forestières.

Le responsable des forêts a rappelé l’importance d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’exploitation des terres forestières et de s’abstenir de toute utilisation du feu dans ces zones, particulièrement en période de fortes chaleurs et de vents, soulignant le rôle essentiel des citoyens dans la protection du patrimoine forestier et des récoltes agricoles.