Décès de l’acteur et metteur en scène Mohamed Ali Belharth

L’acteur et metteur en scène tunisien Mohamed Ali Belharth s’est éteint ce vendredi 13 juin 2025, des suites d’un malaise, selon les déclarations de son fils, Habib Belharth, à Mosaïque FM.

Tout au long de sa carrière riche et prolifique, le défunt a marqué le paysage artistique tunisien à travers de nombreuses œuvres radiophoniques, théâtrales et télévisuelles, parmi lesquelles « Jari Ya Hammouda », « And Azziz », « Manamet Aarousia » et « Noujoum El Leil ». En tant que réalisateur, il a également signé plusieurs feuilletons radiophoniques, dont « Mahboub Echaab », « Bey Echaab » et « Khatem Yaqout » diffusés sur la Radio nationale tunisienne.

Que Dieu accorde à feu Mohamed Ali Belharth Sa miséricorde infinie et offre à sa famille et à ses proches force et consolation.