Tunisie : Prévisions météorologiques pour mercredi 11 juin 2025

Selon les prévisions pour ce mercredi 11 juin 2025, le temps s’annonce peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les vents seront de direction nord sur les régions du nord et du centre, et de direction est sur le sud. Ils souffleront faiblement à modérément, avec une légère intensification prévue en fin de journée dans les zones méridionales.

La mer sera peu agitée.

Côté températures, une légère baisse est attendue. Les maximales se situeront entre 28 et 32°C sur les régions côtières et les hauteurs, varieront entre 33 et 38°C ailleurs, et pourraient localement atteindre les 40°C dans le sud-ouest.