Sondage : un rejet mondial massif de l’occupation israélienne

Un vaste sondage mondial mené par le centre de recherche Pew révèle une désapprobation croissante de l’opinion publique internationale à l’égard de l’occupation israélienne, en particulier sous la direction de Benjamin Netanyahu.

Réalisée auprès de plus de 28 000 personnes dans 24 pays, l’enquête montre que dans 22 d’entre eux, le taux de soutien à Netanyahu n’atteint pas le tiers, à l’exception du Kenya et du Nigeria. Une autre étude du groupe YouGov confirme cette tendance, notamment en Europe, où le soutien populaire à Israël atteint des niveaux historiquement bas. Les résultats indiquent une image de plus en plus négative d’Israël à l’échelle mondiale, y compris aux États-Unis où 53 % des sondés expriment désormais une opinion défavorable, contre une majorité positive auparavant.

Le rejet est particulièrement marqué en Turquie (93 %), en Indonésie (80 %), au Japon (79 %), et dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède ou l’Allemagne. Ce désaveu international reflète l’indignation croissante face à la poursuite de la guerre à Gaza et aux crimes de guerre largement documentés commis par l’armée israélienne.