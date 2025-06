Tunisie : des bracelets électroniques intelligents pour éviter le vol ou l’échange de nourrissons

Dans le cadre de son engagement continu pour la sécurité des nouveau-nés, le Centre de maternité et de néonatologie de Tunis a généralisé l’utilisation d’un bracelet électronique intelligent pour tous les bébés dès leur naissance. Ce dispositif de pointe, annoncé par la Dre Samia Kacem, vise à prévenir les risques d’enlèvement ou de confusion entre les nourrissons.

Le bracelet, fixé au poignet du bébé, contient des informations d’identification cryptées et est relié à un système de surveillance intelligent à l’échelle de l’établissement. Il déclenche une alarme sonore et visuelle en cas de tentative de sortie non autorisée de l’enfant ou de retrait forcé du bracelet, et verrouille automatiquement les accès en cas d’alerte.

Ce système permet une identification précise de chaque nourrisson, garantissant ainsi une tranquillité d’esprit pour les parents et une sécurité optimale pour les nouveau-nés. Le centre tunisien devient ainsi l’un des premiers en Afrique à adopter une technologie aussi avancée dans le domaine de la protection néonatale.