Tunisie : Prévisions météorologiques pour dimanche 08 juin 2025

Le temps sera marqué par des brumes locales le matin, avec quelques passages nuageux sur la plupart des régions. Des cellules orageuses apparaîtront l’après-midi dans les zones ouest du centre et du sud, accompagnées de quelques pluies.

Les températures maximales varieront entre 28 et 34 degrés sur les régions côtières nord et les hauteurs, et entre 35 et 41 degrés dans les autres régions. Elles atteindront jusqu’à 43 degrés dans le sud-ouest avec apparition locale du sirocco.

Les vents souffleront du nord sur le Nord et le Centre, et de l’est sur le Sud, faibles à modérés. La mer peu agitée à agitée localement.