Tunisie : plus de 45 000 infractions économiques enregistrées en cinq mois

Durant les cinq premiers mois de l’année en cours, les services de contrôle économique relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont enregistré 45 418 infractions économiques, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période de l’an dernier.

Selon les données fournies par l’administration générale de la concurrence et des recherches économiques, plus de 298 000 visites de contrôle ont été effectuées par plus de 12 500 équipes sur les différents circuits de distribution, marchés de gros et de détail, ainsi que sur les routes. Ces opérations ont permis la saisie de plus de 1 300 tonnes de produits, dont des denrées alimentaires, des fruits et légumes, du sucre, du lait et de l’huile végétale subventionnée. Les infractions les plus fréquentes concernent les dépassements tarifaires, le manque de transparence dans les transactions, la manipulation des aides et les atteintes à la qualité et à la métrologie.

En outre, les contrôles ont abouti à la saisie de quantités importantes de matériaux de construction, de produits agricoles et d’alimentation animale. Pour renforcer son dispositif, le ministère prévoit le recrutement prochain de 194 nouveaux inspecteurs à la suite d’un concours organisé en décembre 2024.