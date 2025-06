Tunisie : 1000 jeunes Tunisiens en caravane pour briser le blocus de Gaza

Près de 1000 Tunisiens, en grande majorité des jeunes, participeront à partir de ce lundi matin à la « Caravane terrestre de la résistance », en direction de la frontière égypto-palestinienne, dans une tentative de briser le blocus imposé à la population de Gaza.

Organisée par la coordination tunisienne de soutien à la Palestine, cette initiative vise à attirer l’attention de la communauté internationale sur la situation humanitaire dramatique dans l’enclave palestinienne, privée depuis des mois d’aides alimentaires et médicales en raison des bombardements et du siège imposé par l’occupation israélienne. Le parcours de la caravane, qui traversera plusieurs villes tunisiennes avant d’atteindre Ben Guerdane, précède l’entrée prévue sur le territoire libyen, où des délégations libyennes et algériennes viendront se joindre à elle. Selon les organisateurs, cette caravane n’est pas un convoi humanitaire mais un acte politique pour ouvrir la voie à l’acheminement des aides bloquées à Rafah, permettre l’accès aux médecins et journalistes, et évacuer les blessés.

Un dispositif de communication est mis en place pour assurer une couverture médiatique continue du voyage jusqu’au poste frontalier de Rafah, soulignant l’engagement croissant de la société civile maghrébine en faveur de la cause palestinienne.