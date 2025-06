Italie : plus de 300 000 manifestants à Rome contre la guerre à Gaza

À Rome, une impressionnante manifestation a rassemblé plus de 300 000 personnes pour dénoncer la poursuite de ce que les organisateurs qualifient de guerre d’extermination contre la population de Gaza.

À l’initiative de plusieurs partis de gauche, dont le Mouvement 5 Étoiles et l’alliance des Verts et de la gauche italienne, cette marche pacifique a exprimé un rejet massif des violences en cours et de la politique de famine infligée aux Gazaouis. Les manifestants ont réclamé le respect du droit international humanitaire, un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et la reconnaissance de l’État de Palestine. Brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes clamant “Palestine libre” ou “Arrêtez le massacre, cessez la complicité !”, les participants ont également dénoncé le silence du gouvernement de Giorgia Meloni.

Pour Ély Schlein, cheffe du Parti démocrate, cette mobilisation témoigne d’une “immense réponse populaire” et d’une volonté de montrer au monde qu’“une autre Italie est possible”. L’ancien chef du gouvernement Giuseppe Conte, présent sur place, a affirmé qu’il refusait d’être “complice d’un génocide”.