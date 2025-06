Tunisie : la fertilité masculine en chute libre, un enjeu de santé publique majeur

En Tunisie, la fertilité masculine connaît un recul préoccupant, une réalité encore trop souvent ignorée. Si les femmes sont régulièrement tenues pour seules responsables de l’infertilité du couple, les spécialistes rappellent pourtant que les hommes sont impliqués dans près de la moitié des cas.

Selon le professeur Ali Saad, expert en embryologie et génétique, les facteurs environnementaux, alimentaires, et hormonaux contribuent fortement à cette baisse, aggravée par des habitudes comme le tabac, l’alcool ou l’exposition aux pesticides. De plus, des blocages sociaux et culturels persistent : beaucoup d’hommes refusent d’effectuer des tests de fertilité, par peur de remettre en cause leur virilité.

Pour les experts, il devient urgent de briser les tabous, d’impliquer davantage les hommes dans le parcours médical et d’engager un vrai changement culturel pour faire face à ce défi de santé publique.