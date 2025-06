Tunisie : Prévisions météorologiques pour jeudi 05 juin 2025

Selon les prévisions météorologiques pour ce jeudi 5 juin 2025, le temps sera partiellement nuageux sur la majorité du pays. Des orages isolés accompagnés de pluies sont attendus dans l’après-midi, notamment sur les régions du nord et du centre.

Le vent, de secteur est, soufflera généralement de faible à modéré, mais deviendra localement plus fort dans le sud au cours de l’après-midi.

Les températures maximales oscilleront entre 26 et 31°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 33 et 38°C ailleurs.