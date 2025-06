Musk attaque Trump : “La grande et belle loi” est une trahison envers les Américains

Elon Musk a largué mardi “une bombe” en qualifiant la “grande et belle loi” du président américain Trump d'”abomination répugnante”.

Dans ses posts sur le réseau social X, M. Musk, qui vient de quitter il y a quelques jours son poste de direction au Département de l’efficacité gouvernementale, a déclaré: “Je suis désolé, mais je n’en peux plus”.

“Ce projet de loi budgétaire du Congrès énorme, scandaleux et clientéliste, est une abomination répugnante. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur: vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez”.

“Le Congrès est en train de mettre l’Amérique en faillite”, a-t-il ajouté. “En novembre de l’année prochaine, nous virerons tous les politiciens qui ont trahi le peuple américain”.

La “grande et belle loi”, telle que décrite par M. Trump, est un dispositif législatif qui comprend diverses dispositions, notamment des réductions d’impôts et des réductions de dépenses, ainsi que l’exemption d’impôt sur les pourboires ou les heures supplémentaires, l’augmentation des crédits d’impôt pour les enfants et la réduction du déficit fédéral. Le projet de loi comprend également des dispositions relatives à la sécurité des frontières, à l’exploration énergétique et à la réforme de la protection sociale.

Selon un reportage de CNN, certains responsables de la Maison-Blanche ont déclaré avoir été pris au dépourvu par ces remarques acerbes. Si les sentiments de M. Musk à l’égard du projet de loi n’étaient pas un secret pour les responsables proches du président, ils ne s’attendaient pas à ce qu’il prenne publiquement une position aussi ferme.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a balayé les critiques de M. Musk, déclarant aux journalistes mardi au Capitole que M. Musk avait “terriblement tort à propos de ce projet de grande et belle loi”.

“Pour moi, il est très décevant et très surprenant qu’il s’en prenne à l’ensemble du projet de loi”, a déclaré M. Johnson.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a également rejeté mardi les critiques de M. Musk.

“Le président connaît déjà la position d’Elon Musk sur ce projet de loi”, a déclaré Mme Leavitt lors de la conférence de presse de la Maison Blanche. “Cela ne change pas l’opinion du président. C’est une grande et belle loi, et il s’y tient”.

Le projet de loi a été adopté le mois dernier à la Chambre des représentants par 215 voix contre 214, et est en attente actuellement des délibérations des sénateurs.