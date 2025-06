Décès de l’écrivain Hassouna Mosbahi : la fin d’un parcours littéraire exceptionnel

L’écrivain et romancier tunisien Hassouna Mosbahi est décédé ce mercredi à l’âge de 75 ans, laissant derrière lui une œuvre littéraire dense et marquante.

Originaire d’El Alâ, dans le gouvernorat de Kairouan, il a débuté sa carrière comme professeur de français avant d’être écarté de l’enseignement pour des raisons politiques dans les années 1970. Il s’oriente alors vers le journalisme et la création littéraire, collaborant avec de nombreuses publications arabes à l’étranger. Installé en Allemagne pendant près de deux décennies, il contribue activement à la revue Fikrun wa Fann et écrit pour la presse allemande sur la culture arabe. Son style littéraire distinctif s’exprime dans une œuvre variée, mêlant roman, nouvelle, récit de voyage et traduction.

Parmi ses ouvrages les plus emblématiques figurent Les Hallucinations de Tarchich, Adieu Rosalie, Un conte tunisien et L’Orphelin du siècle. Son départ constitue une grande perte pour la scène littéraire tunisienne et arabe.