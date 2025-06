Guerre à Gaza : Plus de 54 000 morts depuis octobre 2023

10 civils palestiniens sont tombés en martyr et d’autres ont été blessés, y compris des enfants, dans de raids sionistes sur différentes régions dans la bande de Gaza, selon nos correspondants.

Ils ont mis en lumière que deux enfants sont tombés en martyr dans une frappe sur une maison de la famille Al-Najjar, dnas la ville de Khan Yunis au sud de la bande de Gaza.

Il a ajouté que trois autres citoyens ont été tués par l’occupation en ciblant une tente pour les déplacés dans les environs de la ville de loisirs d’Assada, au nord-ouest de Khan Younis, tandis qu’un autre citoyen a été tué et trois autres blessés par la cible de la rue Al-Qadra dans la ville.

Deux civils ont également été tués et d’autres blessés par les bombardements de l’occupation contre un groupe de civils près d’un supermarché Bashara, dans la région montagneuse du nord de la bande de Gaza.

Selon des sources médicales, 32 martyrs sont arrivés au complexe médical Nasser à la suite des bombardements de l’occupation sionistes sur les villes de Khan Younis et Rafah, depuis l’aube de ce jour, dont 24 martyrs à la suite des bombardements et des tirs de l’occupation sur les milliers de personnes se dirigeant vers un centre d’aide à l’ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sionistes ont lancé une offensive contre la bande de Gaza, qui a entraîné le martyre de 54 470 civils, principalement des enfants et des femmes, et blessé 124 693 autres, dans un bilan sans-arrêt. Un certain nombre de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes, et les équipes d’ambulance et de sauvetage ne peuvent pas y accéder.