Alerte météo du 5 juin 2025 : pluies intenses et risque de grêle sur plusieurs régions

Selon les prévisions du mardi 3 juin 2025, émises par le professeur Ammer Behbha du Centre tunisien de la météorologie et du climat, des orages accompagnés de pluies sont attendus pour l’après-midi du jeudi 5 juin.

Ces précipitations toucheront principalement les hauteurs de l’ouest du pays, notamment les gouvernorats de Kasserine, Le Kef et Siliana, ainsi qu’une partie du désert de Tataouine, au sud de la Tunisie. Certaines zones spécifiques au sein de ces régions seront concernées, sans que cela ne garantisse une généralisation des pluies à l’ensemble des localités. Il est également possible que des averses isolées affectent le nord de Sidi Bouzid et, de manière plus incertaine, les gouvernorats de Béja, Jendouba, Zaghouan et la délégation d’El Oueslatiya. Les précipitations pourraient être localement intenses et s’accompagner de chutes de grêle.