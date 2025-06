Tunisie : Le ministère de l’éducation mobilisé pour le bon déroulement du Bac 2025

Plus de 151 800 élèves ont entamé aujourd’hui lundi les épreuves de la session principale du Baccalauréat 2025 qui se poursuivra les 3, 4,9 et 11 juin courant.

Le ministère de l’éducation a mobilisé 590 centre d’examens, 30 centres de correction, 27 centres de dépôt ainsi que 4 centres spécialisés pour la conversion des sujets en Braille.

A cette occasion, le ministre de l’éducation, Noureddine Nouri, a supervisé lundi l’opération d’acheminement des boites contenant les sujets de la session principale du Baccalauréat à partir du centre de dépôt régional dans le gouvernorat de Tunis vers les centres des épreuves écrites, selon un communiqué du ministère de l’éducation.

Il s’est rendu, par la suite, au lycée Farhat Hached à Radès et au lycée des non voyants de Bir El Kassaa (gouvernorat de Ben Arous) afin d’inspecter les conditions de déroulement des épreuves.

Au cours de sa rencontre avec le personnel éducatif et administratif, Nouri a insisté sur l’importance de l’encadrement psychologique, sanitaire et pédagogique des candidats et la nécessité de garantir un climat favorable aux enseignants chargés de la surveillance, de la collecte des copies et de la correction.

Le ministre de l’éducation a également visité le lycée secondaire Bougatfa à Sidi Hassine (Tunis 2) ou il a pris connaissance des conditions du déroulement des épreuves et de la mobilisation de tous les intervenants, du personnel éducatif, du cadre médical et paramédical, des représentants des directions sécuritaires et des autorités locales qui ont assuré les meilleures conditions d’accueil des candidats dans les centres d’examen.