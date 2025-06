Une vague de chaleur notable est attendue en Tunisie à la fin de cette semaine, coïncidant avec les congés de l’Aïd al-Adha. Les températures devraient dépasser les normales saisonnières pour le mois de juin, notamment durant les journées de vendredi, samedi et dimanche.

Ce lundi, les températures varient entre 25 et 28°C dans les régions de l’Est et sur les hauteurs, et entre 29 et 35°C ailleurs dans le pays. Cette tendance à la hausse se poursuivra au cours des prochains jours. Les autorités appellent à la prudence, en particulier pendant les heures les plus chaudes.

Les régions de l’intérieur et de l’ouest connaîtront les températures les plus élevées, pouvant atteindre ou dépasser les 35°C, alors que les zones côtières seront relativement épargnées par cette chaleur excessive.