Après un long silence, Banksy signe une nouvelle création murale à Marseille

Après plusieurs mois de silence et d’absence, Banksy fait un retour remarqué en dévoilant une nouvelle œuvre murale à Marseille, dans le sud de la France.

Apparu sur un mur discret d’une rue paisible de la cité phocéenne, ce nouveau graffiti représente une sombre silhouette de phare projetant un faisceau de lumière, créant un fascinant jeu d’ombres avec un véritable lampadaire du quartier. Fidèle à son style énigmatique, l’artiste britannique a partagé une photo de l’œuvre sur son compte Instagram, sans aucun commentaire, accompagnée d’un message intrigant en anglais : “I want to be what you saw in me”. Cette réapparition de Banksy, aussi discrète que percutante, suscite l’admiration des passants et relance les spéculations sur la signification de ses messages engagés.

À travers cette œuvre, Banksy réaffirme son attachement aux causes humaines et sociales, mêlant poésie visuelle et critique politique, tout en offrant à Marseille une pièce artistique à la fois mystérieuse et profondément symbolique.