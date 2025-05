Tunisie : les familles dépensent jusqu’à 140 dinars par mois pour l’eau minérale

Depuis 2022, les familles tunisiennes composées de cinq membres dépensent chaque mois entre 130 et 140 dinars pour l’achat d’eau minérale, selon le spécialiste en gestion des ressources en eau, Hussein Rhili.

Cette hausse s’explique par les changements climatiques et les températures élevées qui incitent à une consommation moyenne de six bouteilles par jour, surtout en été. La Tunisie se classe désormais quatrième au monde en termes de consommation d’eau en bouteille par habitant, avec une moyenne annuelle de 241 litres par personne en 2024, contre 225 litres en 2020. Ce recours massif à l’eau embouteillée est notamment dû à la détérioration de la qualité de l’eau distribuée par la SONEDE et à la fréquence des coupures, touchant particulièrement les classes moyenne et défavorisée. Rhili alerte également sur les risques sanitaires liés à la prolifération de vendeurs ambulants proposant une eau de source non contrôlée, susceptible de causer des maladies hépatiques. Près de trois millions de Tunisiens seraient affectés par une eau potable de mauvaise qualité, à cause de la salinité, de la présence excessive de carbonates et de la pollution des ressources, notamment en l’absence de réseaux d’assainissement.

Il appelle ainsi à un programme national visant à améliorer durablement la qualité de l’eau, en particulier dans les régions comme le bassin minier où les taux de fluor sont élevés.