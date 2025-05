Alexandrie sous la neige : images impressionnantes d’une tempête hors saison en Égypte

La ville d’Alexandrie, en Égypte, a été frappée dans la nuit de vendredi à samedi par une violente tempête accompagnée de vents puissants, de fortes pluies et même de chutes de neige, un phénomène météorologique inhabituel à cette période de l’année. Cette vague de mauvais temps a entraîné une chute significative des températures et perturbé la circulation routière, notamment dans les quartiers de Sidi Gaber, Smouha et Moharram Bey, où des dommages matériels ont été signalés, tels que des vitres de voitures brisées et des panneaux publicitaires arrachés. Les autorités ont mis en garde contre la poursuite de cette instabilité climatique dans les heures à venir. Selon les services météorologiques, la tempête ne se limitera pas à Alexandrie, mais touchera également de vastes zones des côtes occidentales et du delta du Nil, avec des risques d’orages, de vents violents soulevant sable et poussière, ainsi que des perturbations possibles de la navigation maritime en Méditerranée.