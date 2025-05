Tunisie : Prévisions météo pour le mercredi 28 mai 2025

Le temps s’annonce généralement clair à peu nuageux sur l’ensemble des régions du pays.

Le vent soufflera du nord sur les régions nord et centrales, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, mais soufflera faiblement à modérément ailleurs.

La mer sera peu agitée dans le golfe de Gabès, mais agitée à localement très agitée sur les autres côtes.

Les températures poursuivront leur légère hausse : les maximales oscilleront entre 23 et 27°C sur le nord et les zones montagneuses, entre 29 et 35°C dans les autres régions, et pourront atteindre jusqu’à 38°C dans le sud-ouest.