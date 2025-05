Gabès : Anas Chatouna, lycéen arrêté pour avoir manifesté contre la pollution industrielle

À Gabès, l’arrestation du jeune lycéen Anas Chatouna, survenue le 26 mai 2025 lors d’une manifestation contre la pollution industrielle, suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux.

Un enseignant a publié un témoignage poignant, rappelant que son élève aurait dû être en classe pour passer ses examens, et non en détention. Anas, âgé de moins de 18 ans, est accusé de participation à un attroupement troublant l’ordre public, une mesure jugée disproportionnée par plusieurs ONG tunisiennes, dont la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et l’association Intersection. Ces organisations appellent à la libération immédiate d’Anas et de deux autres jeunes détenus pour avoir protesté contre la dégradation environnementale à Gabès.

Elles dénoncent des violences policières, des poursuites abusives et des atteintes aux droits de l’homme. Cette affaire met en lumière la criminalisation croissante de la contestation environnementale en Tunisie, et soulève une question centrale : manifester pacifiquement pour un environnement sain est-il devenu un crime ?