Amnesty International exige la libération d’Ahmed Souab

Amnesty International Tunisie a exprimé, ce mercredi 21 mai 2025, sa vive préoccupation quant à la poursuite de la détention de l’ancien magistrat et militant des droits humains Ahmed Souab.

À la veille de son audience devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, prévue ce jeudi 22 mai, l’organisation appelle à sa libération immédiate. Selon Amnesty, le maintien en détention de Me Souab constitue une atteinte grave à la liberté d’expression et envoie un message inquiétant aux défenseurs des droits humains et aux voix critiques du pouvoir en Tunisie. Elle rappelle que critiquer les institutions ou défendre les libertés fondamentales ne saurait justifier une incarcération, et exhorte les autorités à honorer leurs engagements constitutionnels ainsi que leurs obligations internationales en matière de droits civils et politiques.

Pour mémoire, Ahmed Souab a été placé en garde à vue le 21 avril suite à une déclaration dénonçant, de manière métaphorique, les pressions sur la justice dans le cadre de l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État. Sa demande de libération a été rejetée le 7 mai dernier, malgré un large élan de solidarité en sa faveur.