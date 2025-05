Des cellules orageuses en formation sur le nord et le centre-ouest du pays

Selon le bulletin de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions ce mardi après-midi, avec des passages parfois très nuageux sur les zones ouest du nord et du centre, où des cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies sont attendues.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord du pays et du secteur est sur le centre et le sud, devenant relativement forts près des côtes et dans le sud, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera peu agitée, puis agitée à localement très agitée. Les températures maximales varieront entre 27 et 32 degrés sur le nord et les régions montagneuses, et entre 33 et 38 degrés ailleurs.