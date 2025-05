Tunisie : Renforcement des contrôles économiques à l’approche de la saison estivale

Un programme de contrôle ciblant les cafés, les restaurants classés, les hôtels et les espaces de loisirs a été mis en place par la Direction régional du commerce au gouvernorat de Tunis, en prévision de la nouvelle saison touristique et de l’été.

L’accent sera mis dans le cadre de ce programme sur le contrôle de la qualité des services et la légalité des transactions dans tous ces secteurs, a affirmé à l’Agence TAP, Sihem Ben Mabrouk chargée de la gestion de la Direction régionale du commerce au gouvernorat.

Par ailleurs, depuis le début de l’année et jusqu’au 15 mai 2025, 1324 infractions économique ont été relevées par les équipes communes de contrôle, notant l’action de contrôle se poursuit durant le week-end et tout au long de la journée pour lutter contre toutes les formes de spéculation, des pratiques de monopole et traiter les plaintes des citoyens ponctuellement.

Les actions de contrôle ont concerné les différents niveaux de distribution au gros et en détails et les différentes étapes de la production, les unités frigorifiques et les différents espaces commerciaux.

Durant les deux premières semaines de mois de mai, 376 infractions ont été relevées, nt 127 dans le secteur des légumes et fruits, 78 dans le sectur des viandes, 22 dans le secteur de la vente des volailles et 131 dans des secteurs divers.

Quant aux sanctions administratives, 3 propostions de fermetures de commerce de légumes à l’Aouina pour augmentation excessive des prix ont été faites