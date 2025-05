Aïn Draham : réouverture de l’Hôtel La Forêt, symbole du renouveau touristique régional

La réouverture de l’Hôtel La Forêt à Aïn Draham constitue un tournant prometteur pour le tourisme durable dans le nord-ouest tunisien. Situé au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, cet établissement emblématique renaît avec une nouvelle allure quatre étoiles, après d’importants travaux de rénovation.

Doté de 64 chambres doubles, de deux suites présidentielles, de restaurants raffinés, d’un centre de bien-être, de piscines intérieure et extérieure, ainsi que d’espaces de loisirs et de réunion modernes, il offre une expérience immersive alliant confort et nature. Grâce à son emplacement stratégique et à ses activités écotouristiques, comme les randonnées ou les balades à vélo en forêt, l’Hôtel La Forêt devient un levier essentiel de développement local, en créant des opportunités d’emploi et en dynamisant l’économie régionale.

Ce projet reflète un engagement fort en faveur d’un tourisme respectueux de l’environnement, valorisant le riche patrimoine naturel et culturel d’Aïn Draham.