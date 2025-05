Sommet arabe à Bagdad : appel à l’arrêt immédiat de la guerre à Gaza

La 34e session ordinaire du Sommet arabe s’est tenue à Bagdad ce samedi, marquant un moment fort de solidarité régionale face aux crises en cours. Dans son communiqué final, le sommet a exprimé un rejet catégorique de tout projet de déplacement forcé du peuple palestinien et a exigé un arrêt immédiat de l’agression israélienne sur Gaza.

Il a également souligné l’urgence de permettre l’entrée des aides humanitaires dans l’enclave palestinienne, appelant les puissances influentes à faire pression sur Israël. Les dirigeants arabes ont par ailleurs condamné les attaques israéliennes contre la Syrie et ont salué la levée des sanctions américaines sur Damas. La déclaration finale a aussi réaffirmé le soutien à la souveraineté et à l’unité du Yémen, du Soudan, de la Libye et du Liban, appelant à des solutions politiques inclusives et à la fin des ingérences étrangères.

Ce sommet a réuni de nombreux chefs d’État et ministres arabes ainsi que des représentants d’organisations internationales, traduisant une volonté commune de renforcer l’action arabe face aux défis géopolitiques de la région.