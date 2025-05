Iran : la peine de mort confirmée pour le rappeur Amir Tataloo pour blasphème

La Cour suprême d’Iran a confirmé la peine de mort à l’encontre du célèbre rappeur Amir Tataloo, reconnu coupable de « blasphème », a annoncé samedi 17 mai 2025 le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien.

Âgé de 37 ans, l’artiste avait été extradé de Turquie vers l’Iran en décembre 2023, après avoir initialement été condamné à cinq ans de prison pour des accusations incluant le blasphème. Toutefois, la Cour suprême a annulé ce verdict et renvoyé l’affaire devant une autre juridiction qui a prononcé la peine capitale. Le porte-parole, Asghar Jahangir, a précisé que le jugement a été validé récemment et est désormais prêt à être exécuté, tout en indiquant que les demandes de révision du procès et de grâce déposées par la défense sont toujours en cours d’examen. Amir Tataloo, pionnier du rap iranien, avait débuté sa carrière au début des années 2000 et avait dû quitter l’Iran en 2018 pour Istanbul, faute d’obtenir une autorisation officielle pour ses activités musicales.

Depuis son retour forcé en Iran, il fait face à des accusations supplémentaires telles que « incitation des jeunes à la débauche », « propagande contre la République islamique » et « diffusion de contenus obscènes » via ses chansons.