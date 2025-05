Tunisie : feu vert pour la production de médicaments biologiques par quatre fabricants locaux

La Tunisie franchit une étape importante dans le secteur pharmaceutique avec l’octroi de licences à quatre fabricants locaux pour la production de médicaments biologiques.

Selon Slim Bouzeganda, trésorier de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique, cette avancée s’inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la recherche scientifique et l’innovation, tout en établissant des partenariats avec de grandes institutions du domaine. L’objectif à moyen terme est d’obtenir un brevet d’invention pour un médicament 100 % tunisien. De son côté, le PDG de la Pharmacie centrale, Chokri Hammouda, a souligné que la fabrication de ces médicaments innovants nécessite des volumes de production importants pour être économiquement viables, ce qui dépasse parfois la capacité d’absorption du marché local. Un accord signé récemment entre le ministère de la Santé et les industriels prévoit ainsi un soutien à la production et à l’exportation vers les marchés arabes, africains et même européens.

Actuellement, la Tunisie couvre environ 80 % de ses besoins en médicaments grâce à la production locale, tandis que les 20 % restants sont importés à un coût élevé.