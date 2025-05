Football : La FIFA tient son congrès pour la première fois au Paraguay

La capitale paraguayenne Asuncion a abrité, jeudi pour la première fois de son histoire, un congrès de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le 75e Congrès de la FIFA s’est déroulé en présence des représentants de quelque 211 associations nationales. « C’est un jour historique pour le Paraguay qui devient le cœur du football mondial », s’est félicité le président paraguayen Santiago Pena à l’ouverture de la réunion.

Les six confédérations mondiales se sont donné rendez-vous au siège de la Conmebol pour examiner et approuver le rapport d’audit de l’année précédente et le budget révisé pour 2025, ainsi que le plan budgétaire pour la période 2023-2026.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé devant les congressistes que c’est « la première fois lors d’un Congrès, que nous avons les trois trophées les plus importants des compétitions de la FIFA. Nous célébrons également l’événement car le Paraguay accueillera une Coupe du Monde pour la première fois », faisant référence aux matchs d’ouverture de la Coupe du Monde 2030, qui se joueront au Paraguay, en Argentine et en Uruguay.

Infantino a par ailleurs souligné que les projections de revenus pour les quatre prochaines années s’élèvent à 13 milliards de dollars, soit le double du cycle précédent.

Le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez, a demandé au Congrès de veiller à ce que la célébration du centenaire de la Coupe du monde 2030 « entre dans l’histoire ».

« Je veux que nous fassions preuve de créativité et que le monde entier participe à cette célébration, la plus grande jamais organisée. » « Une Coupe du monde est la célébration la plus populaire sur la planète Terre, et personne ne devrait en être exclu », a-t-il plaidé.

En avril de cette année, le président de la Confédération sud-américaine de football avait officiellement demandé à la FIFA de jouer la Coupe du monde 2030 avec deux fois plus d’équipes : 64 au total.

La Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord prévoit déjà 48 équipes. L’idée d’étendre à 64 d’ici 2030 serait exceptionnelle pour célébrer le 100e anniversaire de la première Coupe du monde en Uruguay.