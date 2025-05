142 milliards de dollars : les États-Unis et l’Arabie Saoudite signent la plus grande vente d’armements de l’histoire

Le 15 mai 2025, la Maison Blanche a annoncé la signature d’une accord militaire historique entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite, d’une valeur de 142 milliards de dollars, faisant ainsi de cette transaction la plus importante de l’histoire.

Ce partenariat stratégique a été formalisé par la signature de la « Déclaration de Partenariat économique stratégique » par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président américain Donald Trump. L’accord inclut des ventes d’armements, mais aussi des ententes dans les secteurs de l’énergie, de la défense et du minier.

Cette annonce coïncide avec le début de la tournée de Trump au Moyen-Orient, qui inclut des visites en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, et un sommet prévu avec les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le président américain a qualifié sa visite de « historique » et a souligné qu’elle renforcerait les relations et la coopération dans la région.