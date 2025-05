Les téléviseurs QLED de Samsung reçoivent la certification Real Quantum Dot Display du TÜV Rheinland

L’accréditation internationale confirme l’engagement de Samsung à utiliser la technologie des points quantiques et sa conformité aux normes de qualité mondiales. La certification confirme le leadership de Samsung en matière d’innovation dans le domaine des écrans d’affichage

Samsung Electronics a annoncé que sa dernière gamme de téléviseurs QLED a reçu la certification Real Quantum Dot Display de TÜV Rheinland, un organisme de certification international basé en Allemagne. Cette certification confirme que les écrans QLED de Samsung répondent aux normes mondiales en matière d’architecture d’affichage à points quantiques, renforçant ainsi le leadership de Samsung sur le marché des téléviseurs haut de gamme.

La certification confirme que les téléviseurs QLED de Samsung sont conformes à la norme IEC 62595-1-6 de la Commission électrotechnique internationale, qui spécifie l’utilisation d’une unité de conversion de lumière à points quantiques en conjonction avec des sources de lumière bleue, dans le cadre des spécifications d’affichage QLED approuvées au niveau international.

Dans le cadre du processus de certification, TÜV Rheinland a analysé le spectre lumineux émis par les écrans QLED de Samsung et a confirmé qu’il présente une distinction claire entre les couleurs rouge, verte et bleue, un indicateur important de la précision des couleurs. Cette distinction est due à l’utilisation de la technologie des points quantiques, même si elle peut ne pas être aussi claire sur les écrans utilisant des matériaux alternatifs, ce qui peut parfois entraîner des interférences de couleurs ou une clarté réduite. Les résultats mettent en évidence la manière dont l’utilisation de la technologie des points quantiques par Samsung contribue à fournir des couleurs vives et précises.

Grâce à cette certification, les écrans QLED de Samsung sont désormais officiellement certifiés comme des dispositifs d’affichage utilisant la véritable technologie des points quantiques, ce qui distingue davantage les produits Samsung et renforce la confiance des utilisateurs dans sa technologie de télévision haut de gamme.

« Cette certification prouve que les téléviseurs QLED de Samsung offrent de véritables performances de points quantiques, conformes aux normes internationales », a déclaré Tae-Yong Sohn, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à stimuler l’innovation et à renforcer la confiance des consommateurs tout en consolidant notre leadership sur le marché de la télévision haut de gamme. »

Les modèles certifiés incluent les séries Neo QLED 8K (QN990F), (QN950F), les séries Neo QLED 4K (QN90F), QN85F, QN80F, (QN70F) et les séries QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).

Les points quantiques sont des nanomatériaux ultra-fins, des dizaines de milliers de fois plus petits que le diamètre d’un cheveu humain, et sont connus pour leur capacité à produire des couleurs précises et vibrantes en fonction de la longueur d’onde de la lumière. La manière dont ces points sont intégrés dans les panneaux d’affichage est devenue un critère clé pour évaluer la sophistication technique des téléviseurs haut de gamme.

La technologie des points quantiques de Samsung a également été reconnue par la Société Générale de Surveillance SA (SGS) pour sa conception sans cadmium, une approche respectueuse de l’environnement qui élimine l’utilisation du cadmium, un métal lourd toxique connu pour avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement.

