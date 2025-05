Walid Ettounsi rassure ses fans : « je suis en traitement et je vais guérir »

Lors de son passage dans l’émission « Noujoum » ce samedi 10 mai 2025, le chanteur Walid Ettounsi a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé, remerciant chaleureusement toutes les personnes qui ont pris de ses nouvelles après sa récente opération.

Il a confié avoir traversé une période difficile marquée par une perte auditive et une incapacité à chanter, mais a affirmé suivre actuellement un traitement avec l’espoir d’un rétablissement complet d’ici deux mois. Malgré ces épreuves, l’artiste poursuit activement la préparation de son nouvel album intitulé « Fi eddounia ma zal el khir », qui comportera sept titres pour un coût de production de 40 000 dinars.

Concernant le Festival de Carthage, il a expliqué ne pas avoir présenté de dossier cette année en raison de ses engagements artistiques et médicaux, précisant que s’il ne rêve plus de monter sur cette scène emblématique, il aspire toutefois à offrir un spectacle inédit. Confiant et serein, Walid Ettounsi a conclu en affirmant vivre normalement et croire fermement en sa guérison prochaine.