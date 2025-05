Un expert avertit : tempête exceptionnelle, inondations et vents violents en Tunisie la semaine prochaine

Le spécialiste en environnement et climat, Hamdi Hachad, a alerté les autorités tunisiennes au sujet d’une situation météorologique exceptionnelle attendue la semaine prochaine.

Selon les modèles européens spécialisés, un creux barométrique profond devrait se former entre la Sicile et le nord de la Tunisie, provoquant de fortes pluies et des vents violents. Les régions de Sfax, Mahdia, Monastir et Sousse seraient les plus concernées, avec un risque élevé de crues soudaines, notamment dans les zones urbaines et basses. Cette tempête rare pourrait également entraîner d’importants bouleversements au niveau du trafic maritime et aérien, en raison de la violence des rafales et de la hauteur des vagues. Une baisse notable des températures est également prévue.

Hamdi Hachad appelle les autorités compétentes à émettre des alertes précoces, en particulier pour les habitants du littoral, afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires et éviter les déplacements durant les périodes de pic. Il recommande enfin de suivre attentivement les bulletins météorologiques dans les jours à venir pour surveiller l’évolution de la situation.