L’Université de Tunis El Manar accueille le Sommet MENA 2025 sur la numérisation

L’Université de Tunis El Manar organise du 13 au 15 mai 2025 le « Sommet MENA de la numérisation » à l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis, sous le thème « Universités, entreprises économiques et sociétés de demain ».

Placé sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cet événement vise à évaluer l’état de la numérisation dans divers secteurs, à partager les meilleures pratiques et à proposer des mesures concrètes pour un passage global et durable au numérique. Rassemblant des représentants ministériels, des universitaires, ainsi que des experts du public et du privé, cette rencontre se veut une plateforme de coopération pour renforcer l’innovation et la compétitivité économique et sociale à travers les technologies digitales.

Le programme prévoit également des sessions de formation spécialisées sur des thématiques de pointe telles que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la blockchain, l’inclusion numérique, l’enseignement ouvert, les modèles linguistiques en ingénierie logicielle, ainsi que l’exploration du métavers et de l’IA générative.