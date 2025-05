La Tunisie en tête du monde arabe en nombre d’universités

En 2024, la Tunisie se distingue brillamment sur la scène régionale et mondiale grâce à un indicateur révélateur de son attachement à l’éducation : le nombre d’universités. Selon les données rapportées par Statista, notre pays occupe la première place dans le monde arabe, la deuxième en Afrique après le Nigeria, et figure parmi les 25 premiers pays au monde dans ce domaine.

Avec un total impressionnant de 236 établissements d’enseignement supérieur – englobant universités, facultés et instituts de hautes études – la Tunisie affiche une densité universitaire remarquable : une université pour 50 000 habitants. Ce chiffre place la Tunisie bien au-dessus de nombreuses grandes nations, tant sur le plan régional qu’international.

À titre de comparaison :

La France compte une université pour 100 000 habitants, L’Allemagne : une pour 180 000, L’Italie : une pour 200 000, La Turquie : une pour 450 000, Et le Nigeria, pourtant premier en Afrique en nombre absolu d’universités, affiche une moyenne d’une université pour 850 000 habitants.

Ces chiffres révèlent que, rapporté à sa population, la Tunisie possède deux fois plus d’universités que la France, quatre fois plus que l’Italie ou l’Allemagne, huit fois plus que la Turquie, et seize fois plus que le Nigeria.

Ce classement souligne la continuité d’une tradition ancienne : celle d’un pays du savoir et des savoirs, héritier de figures illustres comme Magon le Carthaginois, et profondément enraciné dans la valorisation du savoir et de la formation. Ce patrimoine éducatif, fruit d’un long engagement national en faveur de l’enseignement supérieur, représente une richesse stratégique pour l’avenir du pays.

Dans un contexte régional souvent marqué par des défis socio-économiques, cette performance met en lumière le visage lumineux de la Tunisie : celui d’un pays qui investit dans son capital humain, qui croit en la jeunesse et qui considère la connaissance comme levier de développement.

Fierté nationale, modèle pour la région, la Tunisie confirme une fois de plus sa vocation de terre de science et d’innovation.