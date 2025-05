Kais Saïed : La Tunisie mène une bataille de libération nationale sur plusieurs fronts

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, après-midi, au Palais de Carthage, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala et le président du Conseil national des régions et districts (CNRD), Imed Derbali.

Lors de cette réunion, le chef de l’État a souligné que le pays mène une bataille de libération nationale tous azimuts et sur plusieurs fronts dans laquelle la fonction législative, toutes chambres confondues, assume un rôle-clé.

Cité dans un communiqué, le président Saïed a tenu à souligner que la divergence de vues et d’opinions est un fait « normal », tant que celle-ci verse dans un seul et unique objectif et procède d’une volonté constante et inflexible à aller de l’avant, sans nul recul en arrière, sur la voie du processus d’édification nationale.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, évoqué nombre de priorités, dont notamment la justice sociale, appelant, à ce propos, à l’impératif de faire preuve d’initiative et de proposer de nouvelles solutions s’inspirant de nouveaux concepts et idées, tout particulièrement, pour ceux qui endurent encore le chômage, la pauvreté et la privation.