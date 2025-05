Selon l’Institut National de la Météorologie, le temps sera, dans la nuit de dimanche, parfois très nuageux avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud-ouest du pays, tandis que des passages nuageux concerneront les autres régions. Les températures nocturnes varieront entre 15 et 20°C sur le nord et le centre, entre 21 et 26°C ailleurs, pouvant atteindre jusqu’à 29°C dans l’extrême sud.