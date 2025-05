Coupures d’électricité prévues dimanche à Mahdia, Monastir et Kasserine

Une coupure du courant électrique sera enregistrée, dimanche, dans les disctricts de Mahdia, Monastir et Kasserine, selon la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

A Mahdia, le courant électrique restera coupé de 8h00 à 14h00 au niveau des avenues Tahar Sfar et Bourguiba, ainsi que dans l’avenue 2 mars, l’immeuble Chebbi et les quartiers environnants, la rue Béchir Sfar, l’immeuble Masri et les rues environnantes, l’immeuble corniche et les rues environnantes et la rue “enayrat”.

Dans le gouvernorat de Monastir, la coupure se poursuivra de 8h00 à 13h00, au niveau des résidences Palm links et de la résidence Venezia.

A thala (Kasserine), la coupure du courant durera de 8h00 à 16h00 et concernera Sidi Shil, Chaker, Ouled Abbas, Ain Jedida, Ain Hdia, Ain El Hmedna, Amroun et la Sonede.

Le rétablissement du courant électrique se fera progressivement selon l’avancement des travaux et sans préavis, à précisé la STEG.