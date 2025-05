Liberté de la presse en Tunisie : recul inquiétant à la 129e place du classement mondial

La Tunisie a enregistré un net recul dans le classement mondial de la liberté de la presse pour l’année 2025, se positionnant désormais à la 129e place, selon le rapport publié par Reporters sans frontières (RSF) le 2 mai.

Ce recul de 11 places, le plus important en Afrique du Nord, s’explique principalement par la dégradation de l’indicateur économique, la Tunisie perdant à elle seule 30 positions dans ce domaine. RSF souligne que la crise financière que traversent les institutions médiatiques tunisiennes compromet gravement l’indépendance et la qualité du journalisme, au profit d’une “presse de buzz” sans véritable contenu informatif. Le climat d’insécurité, marqué par des menaces récurrentes à l’encontre des journalistes, empêche ces derniers d’exercer leur métier dans des conditions dignes, confortables et respectueuses des principes déontologiques.

Face à cette situation préoccupante, RSF appelle à des réformes urgentes et à une mobilisation des acteurs publics et politiques afin de garantir un environnement médiatique libre, pluraliste et économiquement viable.