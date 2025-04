Disparition de Sahbi Attri : le monde des médias arabes en deuil

Le monde des médias arabes est en deuil après l’annonce soudaine du décès de l’animateur et journaliste syrien Sahbi Attri, survenu ce matin de manière brutale et inattendue. La nouvelle, confirmée par le site ET بالعربي, a déclenché une vague de tristesse et de consternation sur les réseaux sociaux.

Né à Alep le 6 juillet 1977, Sahbi Attri s’est distingué par son talent, sa sensibilité et son professionnalisme au fil d’une carrière riche et variée. Diplômé en gestion des affaires de l’Université d’Alep, il s’est formé aux techniques de présentation télévisée et à l’écriture journalistique, ce qui lui a permis de s’imposer rapidement dans le paysage médiatique arabe. Il a travaillé pour plusieurs chaînes prestigieuses telles que Rotana, LBC, la BBC, et surtout le groupe MBC, où il a marqué les esprits à travers le programme Trending. Par la suite, il a rejoint ET بالعربي en tant que correspondant, réalisant plus de 3000 interviews avec des célébrités du monde arabe et international, tout en animant de nombreux événements majeurs comme les Joy Awards ou le Festival de la mer Rouge.

Parallèlement à sa carrière médiatique, Sahbi Attri s’est illustré sur les planches de théâtre et a publié un livre intitulé Saphina Rouh en 2017. Sa disparition, possiblement liée à une crise cardiaque, laisse un grand vide dans le cœur de ses collègues, de ses proches et d’un large public qui l’admirait pour son humanité et son engagement.