Sit-in à Tunis : Les conseillers d’application non contractuels réclament la régularisation de leur situation

Un certain nombre de conseillers d’application et d’agents d’encadrement non contractuels ont organisé, mardi matin, un sit-in devant le théâtre municipal à Tunis.

Au cours de ce rassemblement de protestation, ils ont appelé le Président de la République à intervenir pour régulariser ce dossier et leur rendre justice.

Les manifestants ont brandi des slogans pour réclamer la régularisation de leur situation et mettre fin à la politique d’atermoiement adoptée par le ministère de l’Éducation .

La coordinatrice nationale du dossier des conseillers d’application et agents d’encadrement non contractuels, Afef Hamdi a indiqué dans une déclaration aux médias que ce mouvement vise à “dénoncer le manque de transparence dans la gestion de leur dossier, ainsi que l’absence de volonté à trouver des solutions ”

Elle a appelé le ministère de l’Éducation à respecter ses engagements et à régulariser la situation des conseillers d’application et des agents d’encadrement admis aux concours mais non contractuels, surtout après la reconnaissance de leur droit à la régularisation par les commissions d’audit, selon ses dires.

Et d’ajouter: “ Nous avons rencontré le premier conseiller de la présidence de la République qui nous a informés que le dossier est sur le bureau du Président de la république, en qui nous avons confiance et qui demeure notre seul espoir”.

Elle a exprimé le souhait que ”le Président de la République prenne une décision définitive sur ce dossier pour mettre fin aux conditions sociales difficiles des conseillers pédagogiques et des agents d’encadrement non contractuels, et les rétablisse dans leurs droits par une régularisation équitable ”.