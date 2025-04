La pêche de plaisance reprend officiellement, sous un nouveau cadre réglementai

La pêche de plaisance fait officiellement son retour en mer, à la suite de la parution du Journal Officiel n°48 de l’année 2025 qui publie un décret du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche.

Ce nouveau texte réglementaire relance la délivrance des permis, interrompue depuis plus d’un an, et instaure un encadrement plus strict de cette activité. L’objectif est de concilier la pratique de la pêche sportive et de loisir avec la nécessité de préserver les ressources marines et d’assurer une gestion durable du littoral.