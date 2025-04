Championnat d’Afrique de judo : la Tunisie en quête de médailles à Abidjan

La délégation de l’équipe nationale tunisienne de judo s’est envolée vers Abidjan pour participer au Championnat d’Afrique seniors, qui se tiendra du 25 au 27 avril 2025. Cet événement continental rassemblera une élite de judokas issus de plusieurs nations africaines.

Le contingent tunisien, composé de sportives et sportifs déterminés, ambitionne de hisser haut les couleurs nationales en décrochant des médailles et en consolidant la place du judo tunisien sur la scène africaine et internationale. Parmi les athlètes engagés, on retrouve, chez les femmes : Omayma El Bedoui (-48 kg), Chaima Sidhawi et Rahma Tayebi (-52 kg), Mariem Jemour (-57 kg), Ines Ramdhani (-63 kg), Wided Rajhi (-70 kg), Arij Okab (-78 kg), ainsi que Sara Mzoughi et Souar Dhawadi (+78 kg). Du côté masculin, la sélection comprend Farrej Dhwibi (-60 kg), Alaeddine Ben Chelbi et Ihab Slimani (-73 kg), Rayen Mejri (-81 kg), Abdelaziz Ben Ammar et Yassine Koraichi (-90 kg), Koussay Ben Gharss (-100 kg), et Wahib Hadiouech (+100 kg). Tous les encouragements accompagnent nos judokas dans cette compétition cruciale.